40-летнего красноярца заподозрили в распространении детской порнографии

Жителя Красноярска заподозрили в распространении порнографии с детьми. Об этом рассказали в Следственном комитете по Красноярскому краю.

40-летний житель Свердловского района выложил в интернет видеозапись порнографического содержания, на которой были изображения детей в возрасте 8-10 лет. Мужчина разместил ролик на одном из файлообменников в открытом доступе. Красноярец выкладывал материалы со своего компьютера, который в ходе обыска изъяли полицейские.

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На мужчину завели уголовное дело по статье 242.1 УК РФ «Изготовление и оборот порнографических материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемому назначен ряд экспертиз: психолого-психиатрическая, компьютерная и искусствоведческая. Расследование уголовного дела продолжается.