Директора «Аэропортов Красноярья» заподозрили во взятках на 2 миллиона рублей

Генеральный директор федерального предприятия «Аэропорты Красноярья» и его заместитель попались на взятках. Об этом сообщили в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Предварительно установлено, что генеральный директор предприятия «Аэропорты Красноярья» получил, как минимум, две взятки от коммерсантов за лоббирование их интересов и общее покровительство. Предполагается, что руководитель организации получил более 2,1 млн рублей. Часть из них передавали деньгами, часть имуществом.

Заместитель директора тоже получал взятки от представителей компании, которая занималась снабжением «Аэропортов Красноярья» и желала заключать договоры на поставку товаров в дальнейшем. За эту услугу замдиректора получил имущество на общую сумму в 160 тыс. рублей.

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По данным сервиса «Контур.Фокус», предприятие «Аэропорты Красноярья» базируется в аэропорту «Черемшанка». Оно создано в 2012 году Федеральным агентством воздушного транспорта из предприятия «Аэропорт «Черемшанка». Его филиалы расположены в Кодинске, Мотыгино, Подкаменной Тунгуской, Северо-Енисейске и Туруханске. Руководит предприятием Максим Андраханов. На официальном сайте указано, что у директора три заместителя. Кто именно попал под подозрение, в следственном управлении не уточнили.

Красноярский следственный отдел возбудил в отношении директора предприятия и его заместителя уголовные дела по статье 290 УК РФ — по части шестой и части пятой соответственно. На время следствия суд отправил злоумышленников под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершенных преступлений.