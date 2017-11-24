Цеха и оборудование Красноярских ТЭЦ представили в русском авангарде

В красноярском музейном центре «Площадь Мира» состоялось торжественное открытие специального выставочного проекта Сибирской генерирующей компании «Время соединяет лучшее». Смелый творческий эксперимент, соединивший энергетику с музыкой, балетом и фотографией, уже оценили первые посетители.

Проект «Время соединяет лучшее» — результат совместных усилий людей труда и искусства. Его героями стали сотрудники предприятий СГК, артисты Красноярского академического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде, ведущая артистка Красноярского государственного театра оперы и балета Екатерина Булгутова.

Вдохновением для совместного творчества послужил русский авангард с его стремлением к новаторству, интересом к достижениям науки и техники. На фотографиях перед зрителями в новом свете предстают цеха красноярских станций, мощное технологичное оборудование, генерирующее тепло и электричество. Отдельная часть экспозиции посвящена людям, которые заставляют работать ТЭЦ.

Симфонический оркестр, играющий в турбинном отделении Красноярской ТЭЦ-3, создает яркий образ коллектива станции, работающего как единый, тонко настроенный механизм. Изображения балерины на фотографиях помогают почувствовать динамику отрасли.

«На картинах мы видим работающих на наших предприятиях молодых людей и девушек. В рамках проекта они объединены с представителями мира искусства, запечатленными на фоне оборудования ТЭЦ. Это необычно, но очень красиво. Та красота, которую ежедневно видят энергетики, теперь доступна всем», — отметил, открывая выставочный проект, директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

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Съемки для проекта проходили на красноярских ТЭЦ и в профессиональной студии. Автор всех снимков экспозиции, фотохудожник Елена Евельсон рассказала, что разглядеть красоту в буднях ТЭЦ не составило особого труда. «Смотрящий да увидит, — подчеркнула она. — Тот же энергетический котёл, когда он разобран для ремонта, буквально „играет“ цветами, и не заметить этого невозможно».

Музыкальным сопровождением экспозиции стали произведения Дмитрия Шостаковича, Сергея Прокофьева, Александра Скрябина, Игоря Стравинского, Николая Римского-Корсакова. Гости убедились, что увертюра к опере Римского-Корсакова «Царская невеста», посвященной временам правления Ивана Грозного, ритмически совпадает с «аурой» современного энергопредприятия. А «Танго Бюрократа» из балета Шостаковича «Болт» — это классика «наложения» музыки на сферу производства.

«„Время соединяет лучшее“ — это проект про любовь, — пояснила заместитель директора Красноярского филиала СГК по стратегическим коммуникациям Анастасия Дьякова. — Про любовь к энергетике, профессии, к оборудованию. Вы слышите на станции шум машин, а мы слышим музыку. Вы видите изгибы трубопровода, длинные линии галерей, а мы видим в этом танец — настоящий балет. Об этом очень сложно рассказать словами, поэтому мы сделали это фотоработами. И очень благодарны тем, кто помог нам создать эту историю».

Выставочный проект «Время соединяет лучшее» будет действовать в Музейном центре «Площадь Мира» до 24 декабря. Его могут посетить все желающие красноярцы и гости города. Вход свободный.