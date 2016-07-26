Красноярск может стать столицей «Тотального диктанта»

Красноярск вошел в список городов, которые могут стать столицей «Тотального диктанта» в 2018 году. О начале голосования сообщили организаторы на сайте мероприятия.

Кроме Красноярска, в список вошли ещё 15 городов, среди которых Владивосток, Иркутск, Москва, Томск и Казань. Все города-претенденты уже как минимум один раз проводили у себя акцию. Голосование за столицу «Тотального диктанта» продлится до 26 декабря, по его итогам определят 5 финалистов, из которых 27 января жюри выберет победителя.

Автор текста приедет в город-победитель 14 апреля и прочитает диктант на главной площадке акции. Организаторы пока не сообщают, кто в этом году напишет текст для «Тотального диктанта». В разные годы авторами становились Борис Стругацкий, Дина Рубина, Захар Прилепин и Леонид Юзефович.

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Отдать свой голос за Красноярск или другой город можно раз в сутки на сайте «Тотального диктанта». Для этого надо пройти по ссылке https://totaldict.ru/voting_capital/, зарегистрироваться или войти через соцсети (приложение запросит доступ к общей информации и электронному адресу) и, выбрав город, нажать «проголосовать».

В Красноярске «Тотальный диктант» проводится уже 6 лет, в прошлом году участие в акции приняли 2265 человек. Мероприятие прошло на 34 площадках, что в 2 раза больше, чем годом ранее.