Яндекс: Красноярск не вошел в десятку популярных городов

Красноярск оказался на 15 месте в рейтинге популярности запросов о городах. Аналитики Яндекса проанализировали поисковые запросы за год о 50 крупнейших городах страны и выяснили, какими мегаполисами интересуются жители российских городов.

На первом месте оказалась Москва, за год про нее спрашивали более 339 млн раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. Красноярск занял 15 место, за год про него спрашивали около 39 млн раз. Это меньше, чем про Новосибирск, но больше, чем про Омск и Томск.

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Также аналитики выяснили, что Красноярском чаще всего интересуются иркутяне, новосибирцы и кемеровчане. А сами красноярцы ищут в Яндексе в первую очередь Москву, Новосибирск и Санкт-Петербург.

Жители других городов в запросах о Красноярске чаще всего упоминают ГЭС и СФУ: пользователи спрашивают о мощности электростанции, экскурсиях и вакансиях, а также специальностях в университете.