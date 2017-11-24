Перспективы экономики Красноярского края назвали благоприятными

Красноярскому краю повысили кредитный рейтинг, сообщили в пресс-службе регионального министерства финансов. Международное агентство Standard&Poor’s изменило этот показатель с «BB-» на «BB».

Эксперты агентства в своем исследовании отмечают, что кредитный рейтинг повышен в связи с улучшением финансовых параметров и показателей долговой нагрузки. Прогноз по рейтингам — «Стабильный».

В регионе прогнозируется увеличение поступлений доходов в бюджет. Эксперты оценивают долгосрочные перспективы экономики края как более благоприятные, чем у других субъектов РФ. Благодаря богатым природным ресурсам и ряду крупных промышленных проектов в крае произойдет заметный экономический рост.

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«Мы считаем, что в ближайшие три года регион продемонстрирует более сильные показатели благодаря устойчивому росту доходов на уровне выше темпов роста инфляции, а также благодаря мерам по консолидации бюджета, проводимым региональным правительством», — пишут в своем заключении эксперты Standard&Poor’s.

Комментируя выводы агентства, и.о. заместителя председателя правительства края — министра финансов края Владимир Бахарь отметил, что повышение рейтинга Красноярского края — это позитивное событие, которое отражает положительные изменения в экономической сфере региона.