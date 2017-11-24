Красноярский край оказался на третьем месте в СФО по стоимости бензина

Цены на бензин в Красноярском крае оказались выше, чем в среднем по СФО. Соответствующее исследование опубликовал Росстат.

По данным статистиков, потребительские цены на бензин в стране на месяц выросли на 0,2%, за год — на 5,8%. Средняя стоимость бензина в России в октябре 2017 года составляет 38,35 рубля, в Сибирском федеральном округе — 37,24 рубля. В Красноярском крае за литр бензина автомобилисты в среднем отдают 37,83 рубля, что на 59 копеек выше, чем по округу.



Также стоимость бензина в Красноярском крае выше, чем в соседних республиках: жители Хакасии и Тывы платят за литр топлива по 36,48 рубля и 37,56 рубля соответственно.

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Вместе с тем статистики отмечают, что в Сибири есть регионы с более высокими ценами на бензин. В Забайкальском крае литр топлива стоит 40,37 рубля, а в Иркутской области 39,03 рубля.

Самые высокие цены на бензин в Дальневосточном федеральном округе, там средняя стоимость литра топлива составляет 40,88 рубля. Больше всего платят автомобилисты Чукотского автономного округа — 53,12 рубля за литр бензина.