Полицейские показали медленную погоню за пьяным водителем в Краснотуранске (видео)

В Краснотуранске пьяный водитель на тонированной «шестерке» пытался удрать от полицейских.

В пресс-службе краевого управления Госавтоинспекции рассказали, что во время патрулирования улиц экипаж ДПС заметил автомобиль ВАЗ с неисправными задними фарами и тонировкой. Сотрудники полиции потребовали водителя остановиться, но он не подчинился — увеличил скорость и попытался скрыться.

Погоня проходила по узким улицам, плохо очищенным от снега, поэтому скорость убегавшего автомобиля и преследовавших его полицейских была небольшой. На одной из улиц водитель ВАЗа не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. После этого он выскочил из машины и попытался сбежать, но его поймали. На записи видно, что в машине в момент погони находился пассажир.

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Нарушителем оказался 20-летний местный житель. Полицейские предложили ему пройти проверку на алкотестере и выяснилось, что парень был сильно пьян — прибор показал 1,14 мг/литр. В отношении водителя составили 5 административных материалов — за пьяное вождение без прав, управление неисправным автомобилем, а также за то, что не захотел подчиниться требованию полицейских. Автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку, а сам он проведет 10 суток под арестом.