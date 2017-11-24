В Красноярском аграрном университете открыли учебный класс по защите растений

В Красноярском аграрном университете открыли учебную аудиторию по интегрированной защите растений, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Торжественное мероприятие состоялось 24 ноября в Институте агроэкологических технологий КрасГАУ и собрало представителей краевой власти, бизнеса, региональных сельхозтоваропроизводителей, а также преподавателей, сотрудников и студентов вуза.

После церемонии разрезания красной ленточки и подписания акта приема-передачи Красноярский аграрный университет стал обладателем уникальной учебной аудитории. В новом учебном классе есть мультимедийная и интерактивная техника, компьютеры. В агроклассе также доступны специальные программы, обучающие фильмы, коллекции по вредителям, сорнякам и болезням растений.

Аудитория оборудована при полной финансовой поддержке химико-фармацевтической компании «Байер». Ее руководители ориентированы на то, чтобы помочь будущим специалистам получить знания европейского уровня и стать востребованными в различных отраслях сельского хозяйства региона и России в целом.

«На площадке агроуниверситета формируется новое поколение профессионалов, что очень важно для нас. Умение работать с сортами, химической защитой растений, применением минеральных удобрений — те навыки, которыми в настоящее время должны обладать специалисты в области растениеводства, земледелия, агрохимии. Ведь качественное применение средств химической защиты растений дает прибавку к урожаю в 3-5 центнеров с гектара», — отметил и.о. заместителя председателя правительства Красноярского края — министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов.

Новая аудитория в КрасГАУ это пятый в России и второй за Уралом агрокласс, начавший свою работу благодаря финансовой поддержке немецкой химико-фармацевтической компании.

«Здесь будут заниматься в основном магистранты, так как они специализируются по защите растений. Кроме этого, мы станем использовать данный класс для научных исследований магистрантов и аспирантов, а также для повышения квалификации агрономов, работающих на производстве. В скором времени в Институте прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины состоится еще одно значимое для нашего вуза событие: открытие учебной аудитории по ихтиологии», — сообщила проректор по науке Красноярского ГАУ Валентина Бопп.

Финальной частью мероприятия стало заседание круглого стола, в рамках которого его участники обсудили инновационные проекты и разработки, а также обменялись мнениями по поводу взаимодействия с компанией «Байер», сельхозтоваропроизводителями, работодателями.