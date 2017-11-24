В банке Акцепт доступны новые условия потребительских кредитов

С 21 ноября АО «Банк Акцепт» снизил ставки по стандартной линейке потребительских кредитов.

Теперь клиенты, получающие зарплату на карту банка, а также пенсионеры, получающие пенсию на карту банка, могут взять кредит без залога на срок до 5 лет по ставке от 12,5% годовых. Сотрудники бюджетных организаций при аналогичных условиях — от 13,5% годовых.

В Акцепте также можно рефинансировать потребительский кредит или кредитные карты других банков от 12,5% годовых. Сумма рефинансируемого кредита при наличии поручителя может составлять до 500 тыс. рублей.