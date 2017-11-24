Семья из Краснодара забрала щенка, которого пытались заживо сжечь красноярские подростки (видео)

Щенка по кличке Лешка, которого облили бензином и подожгли красноярские подростки, забрала семья из Краснодара. Пострадавшего щенка отправили в южный город на самолете.

Напомним, вопиющий инцидент произошел в Октябрьском районе Красноярска около недели назад. Группа подростков облила бензином и подожгла щенков, обитавших за гаражами на ул. Вильского. Из всего выводка удалось выжить только одному.

Как рассказала Newslab.ru представитель организации «„Хатико“ — помощь животным. Красноярск» Екатерина Камленок, краснодарская семья сразу проявила интерес к щенку: «Они спрашивали о Лешке с самого первого дня, помогали финансово». Девушка отметила, что многие красноярцы тоже хотели забрать щенка: «Но, как правило, люди хотят взять животное под влиянием эмоций. А когда узнают, что щенку понадобится длительное восстановление, желание пропадает», — добавила девушка.





По словам Екатерины, краснодарцев не смутили трудности: молодая семья оплатила перелет, щенок благополучно прибыл к новым хозяевам. Жители Краснодара не захотели афишировать свои данные: «Они просили ничего не разглашать. Скажу только, что это люди весьма обеспеченные», — закончила представитель организации.



Добавим, Следственный комитет по Красноярскому краю начал проверку по факту жестокого обращения с животными. Следователи разыскивают подростков, которые истязали собак.