Сотрудников предприятий научат правильно использовать средства индивидуальной защиты

В ноябре компания «Красноярск-Восток-Сервис» — производитель и поставщик спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (СИЗ) на территории Красноярского края, республик Тыва и Хакасия — запустила пилотный проект по обучению сотрудников предприятий правильному использованию СИЗ.

Программа «Комплексное обучение сотрудников предприятия правильному использованию средств индивидуальной защиты» разработана во исполнение статьи 212 ТК РФ. В ней говорится о том, что работодатель обязан не просто обеспечить работников вредных и опасных производств соответствующими средствами защиты, но и организовать надлежащий контроль за правильностью их применения. Пункт 24 Межотраслевых правил обеспечения работников СИЗ обязывает работодателя при выдаче средств защиты организовывать практические занятия по их применению и обучить простейшим способам проверки работоспособности и исправности.

«Участие в данном проекте позволит предприятиям различного профиля обеспечить эффективное исполнение требований нормативно-правовых актов в области обеспечения работников СИЗ, повысить квалификацию персонала в части приобретения, применения, выдачи и контроля за использованием средств индивидуальной защиты. Правильная эксплуатация СИЗ снижает риск их раннего списания, обеспечивает максимальную защиту работников и снижает воздействие вредных производственных факторов. Главным результатом такого комплексного обучения должна стать оптимизация бюджета на приобретение средств защиты, что очень актуально в наше кризисное время», — уверена генеральный директор компании «Красноярск-Восток-Сервис» Екатерина Смирнова.

Одним из первых участников проекта стало предприятие деревообрабатывающего дивизиона SEGEZHA Group — АО «Лесосибирский ЛДК № 1». Для сотрудников предприятия была разработана индивидуальная программа, и уже в ноябре проведено первое обучение инженерно-технического персонала и рабочих структурных подразделений.

На семинаре специалисты «Красноярск-Восток-Сервис» осветили нормативно-правовые аспекты, рассказали про последствия неправильного использования СИЗ в зоне воздействия вредных и опасных факторов. В практической части прошло обучение правильному применению, хранению и уходу за спецобувью.

«Проведенное обучение поможет нам правильно ориентироваться при выборе спецодежды, спецобуви и прочих СИЗ, подбирая именно ту продукцию, которая в соответствии с типовыми отраслевыми нормами обеспечивает оптимальную защиту от вредных факторов на каждом рабочем месте. Таким образом мы надеемся решить проблему с поставками некачественных средств индивидуальной защиты. И самое главное, у нас уже сейчас есть понимание относительно того, как правильно инвестируя в приобретение СИЗ, мы сможем в будущем добиться значительной экономии расходов», — говорит начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности компании «Лесосибирский ЛДК № 1» Дмитрий Пильчук.

Специалисты компании «Красноярск-Восток-Сервис» всегда открыты для сотрудничества и по вашему запросу разработают индивидуальную программу по обучению сотрудников правильному применению средств индивидуальной защиты. За дополнительной информацией просьба обращаться к Марии Шеяновой по телефону +7 (913) 590-27-62 или по почте mary@kras.vostok.ru.