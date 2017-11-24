РН-Ванкор попал в список крупнейших нефтяных компаний Сибири

«РН-Ванкор» признали одной из крупнейших нефтяных компаний Сибири по итогам 2016 года. Соответствующий рейтинг опубликовал журнал «Эксперт».

Компания заняла в рейтинге 27 позицию. Напомним, «РН-Ванкор» занимается разработкой и добычей нефти и газа на месторождениях Ванкорского кластера на Севере Красноярского края

Возглавили список крупнейших нефтяных компаний Сибири предприятия, работающие также в Красноярском крае. Это «Норникель» и «Ванкорнефть».

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Авторы рейтинга отмечают, что перспективы нефтяных компаний, работающих в Сибири, и их сибирских проектов связываются с поиском, геологоразведкой и развитием новых объектов, а значит, с ростом добычи на новых месторождениях. Так на Сузунском месторождении, которое входит в Ванкорский кластер, апробированы объекты добычи, подготовки и транспорта нефти, инфраструктурно обустроено само месторождение. Добыча нефти составила 1,4 млн тонн, план по добыче на 2017-й — 4,5 млн тонн.

Рейтинг 500 крупнейших компаний Сибири составлен аналитическим центром «Эксперт-Сибирь». Участие в нем не имеет ограничений отраслевого характера: в рейтинге представлены компании практически всех основных сфер сибирской экономики. Место компаний в рейтинге определяется путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2016 году.