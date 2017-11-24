Мэр Сосновоборска может оставить свой пост после отпуска

Глава Сосновоборска Сергей Пономарев может уволиться по собственному желанию после отпуска, в который ушел совсем недавно. Об этом Newslab.ru рассказал источник близкий к администрации города.

В пресс-службе мэрии эту информацию не подтвердили, ответив:



«Спрашивайте у того, кто вам это сказал. У нас такой информации нет».

Однако сотрудники администрации Сосновоборска, по словам источника Newslab.ru, рассказали ему, что такие разговоры в мэрии идут уже около месяца.

«К тому же, в этом году Пономарев уже был в отпуске и вдруг взял еще один», — говорит собеседник издания.

Напомним, что в октябре 2017 года красноярское УФАС уличило Сергея Пономарева в нарушении антимонопольного законодательства при управлении имуществом города. За это ему может грозить дисквалификация на год с запретом занимать посты во власти.

К тому же, сегодня в Сосновоборском городском суде рассматривается дело по иску Пономарева к двум обманутым дольщикам, которые обвинили его в коррупции — мэр требует 1 млн рублей за оскорбленные честь и достоинство.