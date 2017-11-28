Мэр Сосновоборска подал в суд на обманутых дольщиков за клевету (видео)

Глава Сосновоборска Сергей Пономарев подал в суд на двух обманутых дольщиков. Об этом свидетельствует его исковое заявление, которое оказалось в распоряжении Newslab.ru.

Чиновник обвиняет жителей города Дениса Денисова и Анжелику Рогоусову в том, что они публично распространяли о нем недостоверную информацию. Делали они это, по его словам, на митинге обманутых дольщиков перед правительством Красноярского края.

«Ответчики сказали следующее: „„Монтажстрой“ аффилированная компания к Пономареву“, „Да, Пономарев, действующий мэр. И управляющая компания, так или иначе, под его началом“, „Брусчатка идет через него“, „коррупционная составляющая более чем налицо“», — пишет в своем заявлении мэр Сосновоборска.

Он просит суд признать эту информацию порочащей его честь и достоинство, а также деловую репутацию.

В качестве возмещения он требует взыскать с Денисова и Рогоусовой в свою пользу по 500 тысяч рублей, плюс 7 200 рублей судебных расходов и 600 рублей — уплаченной им госпошлины.

Сосновоборский городской суд Красноярского края принял заявление и начал производство. Рассмотрение дела назначено на завтра — 29 ноября 2017 года.

Напомним, что в октябре этого года УФАС по Красноярскому краю уличила администрацию Сосновоборска в нарушении антимонопольного законодательства, из-за чего Сергею Пономареву теперь грозит дисквалификация — он должен будет уйти в отставку и не сможет в течение оговоренного срока работать во властных структурах.