Самая большая пробка Красноярска поменяла место и стала длиннее

Специалисты Яндекса изучили ситуацию на дорогах Красноярска за текущую рабочую неделю, с 23 по 27 октября. По данным аналитиков, максимальные заторы в Красноярске были по вечерам со вторника по четверг, в это время фиксировали 9-балльные пробки.

Специалисты отметили, что на прошлой неделе, с 16 по 20 октября, загруженность на городских дорогах была меньше: сервис фиксировал 8-балльные пробки по вечерам с понедельника по четверг. Утренние заторы за неделю не изменились, они составляют 7 баллов. Меньше всего в пробках красноярцы стоят утром по средам: в этом время плотность потока составляет 6 баллов.

Также специалисты рассказали, где в городе были самые большие пробки.

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Дольше всего красноярцы стояли во вторник, 24 октября, на проспекте Металлургов и ул. Партизана Железняка от ул. Ястынской до ул. Октябрьской. Пробка образовалась примерно в 18:10 и рассосалась через 3,5 часа. Машины растянулись на 5,9 км.

На прошлой неделе самая большая пробка была на Октябрьском мосту и ул. Мичурина от ул. Партизана Железняка до ул. Академика Павлова. Она составила 4,9 км, красноярцы простояли в ней почти три часа: с 19:00 до 21:50.