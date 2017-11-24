«Я просто впала в ступор»: красноярский депутат объяснила, почему не знает стоимость проезда в автобусе

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина объяснила, почему неправильно ответила на вопрос о стоимости проезда в городских автобусах. Видеозапись короткого интервью с ее участием опубликовали в интернете.

Блиц-интервью депутат дала журналистам около двух недель назад. Тогда Елену Пензину спросили, как отличить метиловый спирт от этилового, что такое «барбершоп» и сколько стоит проезд в красноярских автобусах. «Рублей 14», — предположила депутат.

Как пояснила Newslab.ru Елена Пензина, она растерялась от формата интервью: «Когда после барбершопа у тебя спрашивают, сколько стоит проезд в автобусе, просто в ступор впадаешь». Депутат рассказала, что сама давно не ездит на общественном транспорте, но каждый день дает деньги на проезд своему ребенку.

Ближайшая к названной депутатом стоимость проезда была в 2012 году, когда автобусный билет стоил 16 рублей.

Напомним, последний раз стоимость проезда в красноярских автобусах повышали в октябре 2015 года. Тогда цену подняли сразу на три рубля — до 22 рублей.



В октябре 2017 года стало известно, что красноярские маршрутчики снова просили увеличить стоимость проезда с текущих 22 рублей до 24-31 рубля. Краевой минтранс отказал перевозчикам, однако они могут потребовать повышения цены уже в следующем году. У предпринимателей есть право раз в год просить повысить стоимость проезда.