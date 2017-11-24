Бородинский ремонтно-механический завод СУЭК досрочно выполнил производственную программу

ООО «Бородинский ремонтно-механический завод» (РМЗ), сервисное предприятие СУЭК в Красноярском крае, 27 ноября досрочно выполнил производственную программу 2017 года. Заводу также удалось нарастить объем реализации продукции: в сравнении с 2016 годом — на 15 %.

Основу роста составило увеличение количества ремонтов и освоение выпуска новых видов продукции. Так, в текущем году Бородинский РМЗ значительно расширил линейку вентильно-индукторных двигателей, шламовых насосов, приступил к выпуску несущих роликов для шахтных дизелевозов. Увеличились объемы ремонтов тепловозов — накануне 70-летия Дня шахтера завод торжественно выпустил из своих цехов шестисотый капитально отремонтированный тепловоз марки ТЭМ-7А, литейной продукции — по итогам года объем литья впервые в новейшей истории предприятия превысит 1 000 тонн.

Инновационность и качество продукции завода высоко оценены экспертным сообществом — в июле текущего года завод был удостоен сразу нескольких наград XXIV Международной специализированной выставки технологий горных разработок «Уголь России и Майнинг», в том числе Гран-при экспозиции.

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Еще одним фактором эффективности, по словам руководителя Бородинского РМЗ Александра Чумакова, стали значительные инвестиции СУЭК в развитие предприятия. В 2017 году производственная база завода пополнилась новыми станками, оборудованием, в том числе уникальной испытательной станцией для проверки под предельными нагрузками вентильно-индукторных двигателей, машин постоянного и переменного тока. Расширение ожидает цех по ремонту подвижного состава. В ближайшее время он займет площади участка по ремонту думпкаров, который переедет в новое строящееся здание.

С досрочным выполнением плана заводчан поздравил заместитель генерального директора — директор по производственным операциям АО «СУЭК» Владимир Артемьев.

«Достижение такого высокого производственного результата стало возможным благодаря напряженному труду, профессиональному и грамотному подходу к своим должностным обязанностям всего коллектива предприятия», — подчеркнул он.

Досрочное выполнение производственных заданий уже стало для Бородинского ремонтно-механического завода традицией. Так, в 2016 году предприятие рапортовало о выполнении плана 8 декабря.