Красноярские угольщики реализуют проекты с предприятиями металлургии

На Энергетическом форуме, который в эти дни проходит в Красноярске, Сибирская угольная энергетическая компания представила свои основные направления в сфере переработки и использовании угля, а также рассказала о совместных проектах с другими крупными предприятиями.

По словам представителя Департамента по стратегии АО «СУЭК» Павла Глушенко, в настоящее время компания реализует три основных направления по применению угля: это угольная генерация, металлургия и углехимия. Самым главным, как и прежде, остается угольная генерация. Он отметил, что твердое топливо остается самым дешевым источником энергии во всем мире.

«Угольная генерация за 50-70 лет прошла такой путь развития, что является одной из самых инновационных индустрий. Путь включал в себя и радикальное повышение КПД, и снижение выбросов. Поэтому сегодня угольная генерация — это суперсовременные корабли с новейшим оборудованием, высоким уровнем экологического контроля», — подчеркнул Павел Глушенко.

Перспективным проектом СУЭК стало сотрудничество с РУСАЛом. В Красноярском крае компании реализуют проект по переводу предприятий, специализирующихся на производстве технического кремния, на продукцию переработки бурого угля — коксовые брикеты. Представитель РУСАЛа Антон Клешнин в ходе своего доклада отметил, что такое топливо имеет низкую стоимость, стабильный химический состав, доступную и богатую сырьевую базу. По итогам испытательных мероприятий продукт получил высокую оценку.

«Мы уже протестировали брикеты полукокса бурого угля, они показали очень хорошие результаты. Показатели были высокими, мы планируем и дальше использовать этот вид топлива, а также продолжим сотрудничество в этом направлении с СУЭК», — отметил докладчик.

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Еще одним направлением работы компании является углехимия. По словам Павла Глушенко, СУЭК приступила к серьезному совершенствованию технологий обогащения угля, переработки золошлаковых отходов. В перспективе компания планирует открыть производство гуматов из бурого угля.

Подводя итог своего выступления, Павел Глушенко добавил, что компания не намерена останавливаться в совершенствовании технологий в переработке и использовании угля. Кроме того, СУЭК продолжит развивать работу таких направлениях, как металлургия и угольная генерация.