150 обманутых дольщиков «Стройтехники» в Красноярске готовятся к новоселью

В Красноярске достроили еще один дом обанкротившейся «Стройтехники».

Как сообщили в пресс-службе краевого министерства строительства и ЖКХ, 150 семей получат ключи от квартир в доме на ул. Пролетарская, 147. Дом строился около десяти лет — «Стройтехника» возвела два подъезда 10-этажного дома, но не успела построить крышу. Четыре года назад объект передали жилищно-строительному кооперативу, который возвел еще два подъезда и закрыл дом крышей. Для экономии средств, люди получат квартиры в черновой отделке — такое решение пайщики приняли сами.

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В пресс-службе министерства отметили, что это уже четвертый дом, который ввел в эксплуатацию кооператив. «За это время нам удалось обеспечить права требования 640 наших пайщиков. Осталось ещё 220 пайщиков, то есть задача выполнена на 2/3», — пояснил председатель ЖСК-1 Вячеслав Голик.

В ближайшее время в Красноярском крае свое жилье получат дольщики еще трех недостроев — двух в Емельяновском районе и одного в Сосновоборске. Предполагается, что до конца 2017 года возможность въехать в свои квартиры получат более 200 семей. Всего в Красноярском крае на сегодняшний момент 22 проблемных дома.