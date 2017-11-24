Краевые депутаты раскритиковали «дорожную карту» по решению проблем дольщиков

Депутаты Законодательного Собрания подвергли критике «дорожную карту» правительства региона по решению проблем обманутых дольщиков. Парламентарии считают, что она не содержит четких и точных мер по выходу из сложившейся ситуации.

Накануне в краевом парламенте состоялось первое совещание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков. В нее вошли депутаты Госдумы от Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания, чиновники правительства региона, представители службы строительного надзора, Союза строителей и сами дольщики.

На совещании участники оценили «дорожную карту» по решению проблем граждан, пострадавших от действий застройщиков. План-график соответствующих мероприятий председатель правительства Виктор Томенко подписал в августе этого года.

В ходе обсуждения депутат Алексей Кулеш обратил внимание собравшихся на характер обращений дольщиков. По его словам, люди жалуются на недостаток информации — дольщики хотят понимать, что делается в крае для защиты их прав. И.о. министра строительства и ЖКХ Николай Глушков с таким замечанием не согласился и пояснил, что публикации по этому вопросу размещаются на сайте министерства регулярно.

К обсуждению присоединился председатель общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев, который предложил инвесторам, не получающим достаточных сведений, объединиться и взаимодействовать совместно. В ходе обсуждения участники рабочей группы внесли ряд предложений. Итог совещания подвел председатель комитета по строительству и ЖКХ краевого парламента Алексей Кулеш.

«К сожалению, мы вынуждены действовать в условиях так называемого правового вакуума, в условиях нехватки „правового кислорода“. Говоря другими словами, реализация законов, которые есть в этой сфере, не удовлетворяет ни власть, ни самих граждан, и мы вынуждены выдумывать какие-то предложения для того, чтобы изменить эту ситуацию. У нас есть наработанные предложения по законодательству Красноярского края, их мы будем реализовывать уже в этом году. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимы конкретные мероприятия, которые будут помогать людям, попавшим в непростую ситуацию, выбраться из нее», — отметил он.

Алексей Кулеш также выразил общее мнение участников рабочей группы о том, что «дорожная карта», которую представило правительство края, не содержит в себе конкретных действий.

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«Мы увидели, к сожалению, что „дорожная карта“, предложенная правительством, не изобилует конкретикой, мероприятия в ней носят общий характер. Мы будем предлагать составить по каждому дому перечень мероприятий, назначить ответственных и сроки исполнения. Считаем необходимым до конца 2017 года рассмотрение краевым парламентом законопроекта о передаче земельных участков без конкурса для проблемных объектов, а также документа о внесении изменений в краевой закон о социальной поддержке граждан для оказания помощи пострадавшим дольщикам», — заключил Алексей Кулеш.

Народные избранники намерены обратится в Госдуму с инициативой по жилищно-строительным кооперативам. По мнению парламентариев, у ЖСК должна быть возможность управлять несколькими домами. Кроме того, депутаты отметили, что для решения проблем дольщиков необходимо рассматривать ситуацию по каждому конкретному дому.