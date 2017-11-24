Краевые депутаты раскритиковали «дорожную карту» по решению проблем дольщиков

Депутаты Законодательного Собрания подвергли критике «дорожную карту» правительства региона по решению проблем обманутых дольщиков. Парламентарии считают, что она не содержит четких и точных мер по выходу из сложившейся ситуации.
Накануне в краевом парламенте состоялось первое совещание рабочей группы по проблемам обманутых дольщиков. В нее вошли депутаты Госдумы от Красноярского края, депутаты Законодательного Собрания, чиновники правительства региона, представители службы строительного надзора, Союза строителей и сами дольщики.
На совещании участники оценили «дорожную карту» по решению проблем граждан, пострадавших от действий застройщиков. План-график соответствующих мероприятий председатель правительства Виктор Томенко подписал в августе этого года.
В ходе обсуждения депутат Алексей Кулеш обратил внимание собравшихся на характер обращений дольщиков. По его словам, люди жалуются на недостаток информации — дольщики хотят понимать, что делается в крае для защиты их прав. И.о. министра строительства и ЖКХ Николай Глушков с таким замечанием не согласился и пояснил, что публикации по этому вопросу размещаются на сайте министерства регулярно.
К обсуждению присоединился председатель общественной организации дольщиков Евгений Шиховцев, который предложил инвесторам, не получающим достаточных сведений, объединиться и взаимодействовать совместно. В ходе обсуждения участники рабочей группы внесли ряд предложений. Итог совещания подвел председатель комитета по строительству и ЖКХ краевого парламента Алексей Кулеш.
«К сожалению, мы вынуждены действовать в условиях так называемого правового вакуума, в условиях нехватки „правового кислорода“. Говоря другими словами, реализация законов, которые есть в этой сфере, не удовлетворяет ни власть, ни самих граждан, и мы вынуждены выдумывать какие-то предложения для того, чтобы изменить эту ситуацию. У нас есть наработанные предложения по законодательству Красноярского края, их мы будем реализовывать уже в этом году. На сегодняшний день мы понимаем, что необходимы конкретные мероприятия, которые будут помогать людям, попавшим в непростую ситуацию, выбраться из нее», — отметил он.
Алексей Кулеш также выразил общее мнение участников рабочей группы о том, что «дорожная карта», которую представило правительство края, не содержит в себе конкретных действий.
«Мы увидели, к сожалению, что „дорожная карта“, предложенная правительством, не изобилует конкретикой, мероприятия в ней носят общий характер. Мы будем предлагать составить по каждому дому перечень мероприятий, назначить ответственных и сроки исполнения. Считаем необходимым до конца 2017 года рассмотрение краевым парламентом законопроекта о передаче земельных участков без конкурса для проблемных объектов, а также документа о внесении изменений в краевой закон о социальной поддержке граждан для оказания помощи пострадавшим дольщикам», — заключил Алексей Кулеш.
Народные избранники намерены обратится в Госдуму с инициативой по жилищно-строительным кооперативам. По мнению парламентариев, у ЖСК должна быть возможность управлять несколькими домами. Кроме того, депутаты отметили, что для решения проблем дольщиков необходимо рассматривать ситуацию по каждому конкретному дому.
«Рабочая группа планирует на своих заседаниях индивидуально подходить к каждому дому и рассматривать необходимые меры не в общем, а по 1-2, максимум 3 дома — с привлечением людей, которые владеют ситуацией. Это могут быть руководители ЖСК, конкурсные управляющие либо застройщики, если дом продолжает достраиваться. Будем добиваться конкретики по каждому дому, каждому мероприятию и обязательно проверять, как это все выполняется», — добавил Кулеш.