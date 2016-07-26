Владимир Путин поручил отказаться от долевого строительства в России

Президент России поручил отказаться от долевого строительства в пользу ипотечных кредитов. Соответствующие поручения правительству опубликовали на официальном сайте kremlin.ru.

Владимир Путин поручил председателю правительства Дмитрию Медведеву разработать с Центробанком и «Агентством ипотечного жилищного кредитования» до 15 декабря подготовить предложения по замене долевого строительства кредитами. Это, по мнению президента, позволит минимизировать риск выбрать недобросовестного застройщика и потерять деньги. На полный отказ от долевого строительства Владимир Путин отвел три года.

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До 1 декабря президент поручил правительству разработать предложения по защите дольщиков — усовершенствовать критерии, позволяющие признать граждан пострадавшими при строительстве многоквартирных домов, возложить ответственность на владельцев строительных фирм за ущерб участникам долевого строительства и повысить ответственность губернаторов за защиту дольщиков.

Кроме этого, до 15 декабря в законодательство должны быть внесены изменения, которые обяжут региональные власти вести единый реестр выданных разрешений на строительство многоквартирных домов, которые ведутся с привлечением средств граждан. Также предлагается усилить контроль для региональных чиновников за финансовым состоянием застройщиков и их ответственность за нарушение в сфере долевого строительства.