Красноярск не получит неустойку за несвоевременный ремонт красноярских улиц

Арбитражный суд Красноярского края не удовлетворил три из пяти исков красноярского «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) о взыскании неустойки с фирмы, ремонтировавшей улицы Красноярска.

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В сентябре УДИБ подал заявления к ООО «ПромСтрой» с требованием взыскать с подрядчика неустойку, общий размер которой составил больше 9,5 млн. рублей. «Основанием для обращения в суд послужил факт неисполнения 5 предписаний об устранении нарушений при выполнении ремонтных работ на улицах Шахтеров, Железнодорожников, Красномосковская, Елены Стасовой, Крупской, Баумана, Академгородок, Водопьянова, Мичурина, Семафорная, 60 лет СССР, Марковского, Копылова, Бограда, Калинина, на проспекте Свободный и других», — пояснили в пресс-службе суда.

Суд рассмотрел три иска из пяти и принял решение отказать во взыскании неустойки. Причины отказа в суде не пояснили. Остальные два иска Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит в начале декабря.