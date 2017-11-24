В Красноярске начали убирать ненужные оградки на улицах

В центре Красноярска срезали первые метры лишних пешеходных ограждений. Как пояснили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города, сегодня бригады вышли на улицы Центрального района.

В пятницу рабочие демонтировали заборчики, которые установили на ул. Карла Маркса в районе кинотеатра «Луч» несколько лет назад. Сегодня они работают на ул. Дзержинского — там убирают ограждения, которым несколько десятков лет. Кроме этого, оградки убрали в тех местах, где раньше существовали П-образные переходы. В пресс-службе напомнили, что теперь движение организуют иначе — для пешеходов организовали выделенную фазу работы светофоров, чтобы они не пересекались с потоками машин.

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Такая же работа в ближайшее время начнется в других районах Красноярска. Всего в городе планируется демонтировать или переделать 29 км пешеходных ограждений. Часть заборчиков просто срежут и увезут на склады, а часть установят в других местах, вместо частично разрушенных или аварийных.

Напомним, ревизию пешеходных ограждений поручил провести мэр города Сергей Ерёмин. Сотрудники районных администраций обошли всю территорию и составили перечень ограждений. «Многие из них дублировали друг друга, отличались по форме и конфигурации, так как были установлены с разными целями в разные годы. После обхода была проведена ревизия и определен план оптимизации», — пояснили в пресс-службе.