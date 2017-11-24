«Еще недели три»: улицу Академика Киренского не откроют в срок

В Красноярске не откроют в обещанный срок улицу Академика Киренского. Об этом сообщил сегодня в социальных сетях пресс-секретарь краевого управления автомобильных дорог Александр Марков.

Участок улицы Академика Киренского закрыли еще в начале сентября. Рабочие планировали за полтора месяца прокопать под дорогой тоннель для будущего подземного перехода. Однако вовремя завершить работу не удалось — пошли дожди и вся вода оказалась в котловане. Срок открытия перенесли сначала на 10 ноября, а затем и на 1 декабря. Сегодня представитель управления заявил, что рабочим нужно еще около трех недель. В мэрии уточнили, что улицу откроют к 20 декабря.

«Как на духу признаёмся, не успели! Улицу Киренского завтра не откроют. Теоретически можно было открыть движение по основному ходу. Но понадобилось бы переносить стройплощадку и коммуникации к близлежащим домам. Приняли решение этого не делать. Приносим свои извинения! Оправдываться не вижу смысла! Виноваты», — сообщил Александр Марков.

Работы на этом участке ведет компания «Сибиряк». Автомобилистам запрещено поворачивать направо с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 142 по ул. Копылова, а также с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 67 по ул. Академика Киренского.

Кроме этого, сохраняется одностороннее движение на участках: