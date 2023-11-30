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В Железнодорожном районе Красноярска фура сбила столб и перекрыла движение
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В Железнодорожном районе Красноярска фура сбила столб и перекрыла движение

30 ноября 17:17
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На улице Ломоносова фура врезалась в столб и парализовала движение к Железнодорожной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе краевой дорожной полиции.

Авария произошла около двух часов назад в районе дома № 24 на ул. Ломоносова в Железнодорожном районе Красноярска. Грузовик задел провода и уронил на проезжую часть столб освещения на котором был закреплен знак, запрещающий проезд для грузовиков. В ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал, но авария осложнила движение.

На повороте улицы Ломоносова фура не вписалась в поворот и сбила столб
Фото: vk.com/kraschp
Столб упал на дорогу, сотрудники ГИБДД регулируют в этом районе движение
Фото: vk.com/kraschp
Из-за аварии затор растянулся от ул. Братьев Абалаковых до поворота на ул. Ломоносова
Скриншот: Yandex.ru\maps

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», затор начинается на ул. Братьев Абалаковых и на ул. Бограда — его протяженность составляет около километра. Сейчас, по словам очевидцам, рядом с фурой произошло еще несколько мелких ДТП. Люди жалуются, что не могут уехать от Железнодорожной больницы, так как общественный транспорт задерживается.

«Сотрудники ГИБДД сейчас находятся на месте происшествия, регулируют движения и ожидают спец. службы. Просьба учитывать данную информацию при планировании своей поездки по данной улице», — предупредили в пресс-службе ГИБДД.

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