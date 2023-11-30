В Железнодорожном районе Красноярска фура сбила столб и перекрыла движение

На улице Ломоносова фура врезалась в столб и парализовала движение к Железнодорожной больнице. Об этом сообщили в пресс-службе краевой дорожной полиции.

Авария произошла около двух часов назад в районе дома № 24 на ул. Ломоносова в Железнодорожном районе Красноярска. Грузовик задел провода и уронил на проезжую часть столб освещения на котором был закреплен знак, запрещающий проезд для грузовиков. В ГИБДД пояснили, что в происшествии никто не пострадал, но авария осложнила движение.

Судя по сервису «Яндекс.Пробки», затор начинается на ул. Братьев Абалаковых и на ул. Бограда — его протяженность составляет около километра. Сейчас, по словам очевидцам, рядом с фурой произошло еще несколько мелких ДТП. Люди жалуются, что не могут уехать от Железнодорожной больницы, так как общественный транспорт задерживается.