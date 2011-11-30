Маршрутчика оштрафовали на 500 рублей за высадку пассажиров посреди дороги (видео)

Красноярского водителя автобуса маршрута № 90, который высадил пассажиров во втором ряду, нашли по видео о нарушении и оштрафовали. Об этом 30 ноября рассказали в ГИБДД.

Действия нарушителя попали на авторегистратор другого водителя. Он и передал видео полицейским, а также сообщил им госномер автобуса. Инцидент произошел днем в субботу, 25 ноября, на правобережье города — на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий», в районе остановки «Художественная Галерея». На кадрах видно, как автобус при подъезде к остановке пытался обогнать конкурента, но не смог. В итоге он перекрыл движение на обеих полосах и стал высаживать пассажиров посреди проезжей части — из салона вышли 4 человека.

Автоинспекторы установили личность водителя и привлекли его к административной ответственности — оштрафовали на 500 рублей. Информацию о нарушении передали руководителю автотранспортного предприятия. Добавим, автобусы 90-го маршрута в Красноярске обслуживают 3 перевозчика: ИП Константин Кнапнугель, ООО КТК «Красгород» (руководитель Александр Кузовлев) и ООО Автобаза «Турист» (руководитель Виктор Сидоров). На кого из них работает оштрафованный водитель, не уточняется.