Число пострадавших в столкновении автобуса и лесовоза в Лесосибирске выросло до 19 человек

В аварии, которая произошла вечером 29 ноября в Лесосибирске, пострадали 19 человек. Об этом Newslab.ru рассказали в пресс-службе ГИБДД Красноярского края. Сообщений о погибших в этом ДТП нет, хотя в социальных сетях интернет-пользователи высказывали версии о жертвах.

Как сообщалось ранее, на 269 км автодороги «Красноярск — Енисейск» водитель междугороднего автобуса ПАЗ врезался в лесовоз, который ехал перед ним. Очевидцы рассказали, что водитель грузовика решил повернуть и включил поворотник, но водитель автобуса якобы отвлекся и не заметил затормозивший лесовоз.

Сначала в дорожной полиции сообщили, что в результате ДТП пострадал водитель и 8 пассажиров маршрутки. Но пострадавших оказалось 19 — все они ехали в автобусе. Всего в маршрутке находились 20 человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на лесосибирских медиков, шесть человек получили помощь амбулаторно, 13 человек все еще находятся в больнице. «Их состояние характеризуется как средней тяжести и стабильно тяжелое, людей в крайне тяжелом состоянии нет. Характер травм — ушибы, переломы, черепно-мозговые травмы», — цитируют журналисты медиков. Ранее сообщалось, что три человека были в реанимации.

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Информацией о водителях в пресс-службе дорожной полиции не располагают. Там отметили, что все обстоятельства ДТП установят в ходе расследования и проведения экспертиз.

Между тем, следователи уже возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). По их данным, за рулем автобуса находился 46-летний водитель, транспортное средство принадлежит индивидуальному предпринимателю, который оказывает услуги по перевозке пассажиров. Но его имя не называется.