«Лада» провалилась в яму на Шахтеров

Lada Priora провалилась в яму на улице Шахтеров в Красноярске. Инцидент произошел накануне в районе остановки «Рынок Южный», на парковке возле шиномонтажной мастерской.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что автомобиль провалился в яму правым передним колесом и повис в воздухе.

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В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в дорожную полицию информация о данном происшествии не поступала.

Интернет-пользователи предположили, что асфальт не выдержал веса машины и провалился. Их удивило, что это случилось осенью, а не весной, когда такие провалы асфальта случаются в каждом районе города. Но местные жители уверяют, что яма в этом месте появилась давно.