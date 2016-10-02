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«Лада» провалилась в яму на Шахтеров
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«Лада» провалилась в яму на Шахтеров

2 октября 10:58
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Lada Priora провалилась в яму на улице Шахтеров в Красноярске. Инцидент произошел накануне в районе остановки «Рынок Южный», на парковке возле шиномонтажной мастерской.

На фотографиях, сделанных очевидцами, видно, что автомобиль провалился в яму правым передним колесом и повис в воздухе.

Инцидент произошел на улице Шахтеров, возле шиномонтажки
Фото: vk.com/kraschp
Задние колеса «Лады» повисли в воздухе
Фото: vk.com/kraschp
Как водитель выбрался из западни, неизвестно
Фото: vk.com/kraschp

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В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru рассказали, что в дорожную полицию информация о данном происшествии не поступала.

Интернет-пользователи предположили, что асфальт не выдержал веса машины и провалился. Их удивило, что это случилось осенью, а не весной, когда такие провалы асфальта случаются в каждом районе города. Но местные жители уверяют, что яма в этом месте появилась давно.

«В этом месте асфальт провалился давно. Еще в самый последний ужасный ливень. Сейчас стоит стул в этой яме», — рассказал один из очевидцев.

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