Норильчанин хотел получить миллионную компенсацию, но лишился 600 тысяч рублей

Мошенники выманили у норильчанина крупную сумму, обещая 1,5-миллионную компенсацию.
Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, 58-летнему мужчине по телефону позвонил неизвестный человек, представившийся чиновником. Он сообщил о компенсации, которую норильчанин может получить за когда-то навязанные ему БАДы под видом медицинских препаратов. Мужчина подтвердил, что около 10 лет назад действительно заказывал добавки на сумму около 30 тыс. рублей.
«Звонивший убедил мужчину в том, что продукция была ненадлежащего качества, поэтому вскоре он должен получить крупную компенсацию за причинение морального вреда. Когда сумма обещанной „компенсации“ достигла 1,5 миллиона рублей, мошенник разными ухищрениями запутал пожилого норильчанина и порекомендовал ему перечислить некоторую сумму налога, а после комиссию за осуществление операций на счет неизвестного. В надежде получить крупную денежную сумму, пенсионер сделал несколько переводов на общую сумму более 600 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.
Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Полицейские очередной раз напомнили, что не нужно доверять незнакомым людям и передавать им деньги.