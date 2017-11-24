Норильчанин хотел получить миллионную компенсацию, но лишился 600 тысяч рублей

Мошенники выманили у норильчанина крупную сумму, обещая 1,5-миллионную компенсацию.

Как пояснили в пресс-службе краевой полиции, 58-летнему мужчине по телефону позвонил неизвестный человек, представившийся чиновником. Он сообщил о компенсации, которую норильчанин может получить за когда-то навязанные ему БАДы под видом медицинских препаратов. Мужчина подтвердил, что около 10 лет назад действительно заказывал добавки на сумму около 30 тыс. рублей.

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«Звонивший убедил мужчину в том, что продукция была ненадлежащего качества, поэтому вскоре он должен получить крупную компенсацию за причинение морального вреда. Когда сумма обещанной „компенсации“ достигла 1,5 миллиона рублей, мошенник разными ухищрениями запутал пожилого норильчанина и порекомендовал ему перечислить некоторую сумму налога, а после комиссию за осуществление операций на счет неизвестного. В надежде получить крупную денежную сумму, пенсионер сделал несколько переводов на общую сумму более 600 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Только после этого мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по признакам мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Полицейские очередной раз напомнили, что не нужно доверять незнакомым людям и передавать им деньги.