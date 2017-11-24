Немецкий автомобиль вытолкнул ВАЗ нарушителя на пешеходов в центре Красноярска (видео)

В центре Красноярска ВАЗ после тарана иномарки вылетел на тротуар и едва не сбил женщину. ДТП произошло в полдень 1 декабря на перекрестке пр. Мира — ул. Горького и попало на камеру уличного наблюдения.

На кадрах видно, что отечественная машина поворачивала налево с правого ряда. Водитель ВАЗ-2114 не уступил дорогу новому автомобилю Volkswagen Passat, который ехала прямо по проспекту Мира и имел преимущество в движении. От удара ВАЗ вылетел на тротуар и проехал несколько метров. В это время там находились трое пешеходов — одна женщина была ближе остальных к проезжей части, но успела отскочить.

Сразу же после столкновения возле разбившейся иномарки остановились 3 машины, из которых выбежали желающие помочь пострадавшим.

Судя по фотографиям очевидцев, на место аварии приезжали медики. Как сообщили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, помощь понадобилась 20-летнему водителю ВАЗа.

Обсуждая ДТП, красноярцы посетовали, что на этом перекрестке часто происходят подобные аварии.