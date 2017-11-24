Для красноярцев запускают экскурсии на электричках

2 декабря для красноярцев и гостей города начнёт курсировать зимний экскурсионный электропоезд по маршруту Красноярск — Дивногорск — Красноярск, сообщили в пресс-службе КрасЖД. Проект «Экскурсионный турэкспресс» реализуется компанией «Краспригород» совместно с одним из региональных туристических агентств.

Путешественники, которые отправятся в путь, станут пассажирами сразу двух видов транспорта — железнодорожного и автомобильного. На станции Красноярск туристов будет ждать комфортабельный электропоезд. В пути экскурсоводы расскажут обо всех достопримечательностях маршрута. На больших мониторах, установленных в вагонах, пассажиры увидят видеоролики об истории создания Дивногорской железнодорожной ветки.

После прибытия электрички в Дивногорск туристы пересядут в автобусы и отправятся далее — на экскурсию по городу и в горнолыжный комплекс. Вернутся в краевой центр путешественники на электропоезде.

Отметим, что пассажирам экскурсионной электрички предоставляется возможность еще двух специальных экскурсий: в природный заповедник «Столбы» и в Дом-музей писателя Виктора Астафьева. Для этого по пути от Красноярска до Дивногорска электричка сделает остановку на платформе «Турбаза», а затем на платформе «Овсянка», где туристам также предоставят автобусы.

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Расписание туров составлено таким образом, чтобы группы могли выбирать интересный и удобный для них по времени отправления маршрут.

Первая зимняя экскурсионная электричка отправляется в путь от перрона железнодорожного вокзала Красноярска в 10:00, прибывает в Дивногорск в 11:06. Обратно электропоезд отправляется из Дивногорска в 13:00 и прибывает в Красноярск в 14:00.

Дополнительную информацию об экскурсионных маршрутах можно узнать на сайте регионального туристического оператора.