Производить колбасу в Красноярском крае станет дороже

Себестоимость производства мясной продукции в Красноярском крае в ближайшее время может значительно вырасти. Об этом Newslab.ru рассказала директор «Красноярской продовольственной компании» Елена Нагибина.

Причиной этого станет начавший действовать с 1 декабря 2017 года запрет на ввоз в Россию свинины и говядины из Бразилии, который установил Россельхознадзор по причине обнаружения в этом мясе рактопамина — запрещенного в РФ стимулятора роста мышечной массы.

До этого Бразилия была крупнейшим поставщиком этих видов мяса в России. Только за девять месяцев 2017 года, по данным Федеральной таможенной службы, она отгрузила свыше 287 тысяч тонн говядины и свинины, что составляет 52,1 % от всего ввезенного объема, что сформировало зависимость местных производителей от импортного мяса. Особенно говядины.

«Если по свинине еще есть варианты, — говорит Нагибина, — то говядины, несмотря на все рапорты об успешном импортозамещении, по-прежнему сильно не хватает. И запрет на ввоз из Бразилии очень сильно ударит по местным производителям мясной продукции».

Уже сегодня, многие поставщики, у кого есть крупные партии мяса, придерживают их, выбирая того, кто больше нуждается, а значит, готов заплатить дороже. Как итог: за один день цена может вырастать на 20-30 %. К тому же, когда в декабре начнутся праздничные продажи, у производителей просто не будет выхода и придется покупать по предложенной поставщиком цене.

«Все это приведет к росту себестоимости мясных изделий, — говорит Елена Нагибина, — заложить которое в конечную цену не получится — торговые сети, как основной продавец, не дадут это сделать, несмотря на удорожание производства».

В результате может сложиться ситуация, когда производителям придется сокращать персонал или поступиться качеством продукции, заменяя (там, где это разрешено) нормальное сырье более дешевым, чтобы хоть как-то сокращать возросшие издержки.