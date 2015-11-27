В Красноярск нелегально привезли просроченные мясные полуфабрикаты

В Красноярске задержали около тонны опасной мясной продукции. Как рассказали Newslab.ru рассказали в Россельхознадзоре, теплоход с просроченными полуфабрикатами и куриным мясом задержали на речном причале № 1 (ул. пос. Коркино, стр 1).

Сотрудники ведомства вместе с транспортной полицией проверили теплоход-плавмагазин, который прибыл из Дудинки Красноярского края. В холодильных камерах судна нашли мясные полуфабрикаты и замороженное куриное мясо, не соответствующее ветеринарным требованиям. Всего на теплоходе оказалось 952 кг опасной продукции.



Ранее, пока теплоход стоял в порту Дудинки, сотрудники Таймырского отдела полиции вместе с Россельхознадзором обнаружили на нем больше 3 тонн небезопасной мясной продукции: 614 кг мясных полуфабрикатов с истекшими сроками годности, 2,2 тонны мяса птицы и субпродуктов без документов, а также 315 кг мороженой свинины и оленины, которые не проходили ветеринарно-санитарную экспертизу.

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Всю продукцию изъяли из оборота и поместили на ответственное хранение, однако владелец самовольно отправил ее на теплоходе в Красноярск, куда приехала только часть груза. Специалисты сейчас устанавливают, куда делась остальная мясная продукция.

Сотрудники Россельхознадзора готовят материалы для привлечения владельца к административной ответственности. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей.

