«Поселения края не обеднеют»: в краевом парламенте прокомментировали изъятие 8 % налогов у сельчан

Накануне сессия Законодательного Собрания края приняла изменения в законе о межбюджетных отношениях, которые вызвали неоднозначную реакцию.

В настоящее время высказываются опасения, что поселения не смогут исполнить свои полномочия, если у них заберут 8 % отчислений НДФЛ в пользу районов. Однако в пресс-службе краевого парламента пояснили, что на самом деле законопроект, по сути, приводит в соответствие уже сложившуюся систему, подкрепляя переданные полномочия финансовым источником.

«Мы очень долго обсуждали, как должны функционировать сельские библиотеки. Этот вопрос поднимался на VIII Съезде депутатов края, в ходе комитетской работы. Все муниципалитеты либо уже перешли на новую систему, когда район обеспечивает библиотечное обслуживание в селе, либо собирались это сделать. Потому что это удобнее: единый библиотечный фонд, обмен книгами — району оказывать эти функции удается гораздо качественнее. Но это бюджетные расходы, которые, соответственно, тоже нужно было передать из поселений на уровень района. Математически это 8% налога на доход физических лиц. Мы и передали эту налоговую базу», — рассказал председатель комитета по бюджету и экономической политике Егор Васильев.

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Он также подчеркнул, что за границы района никакие доходы не ушли. «Люди как получали библиотечные услуги за свои налоги, так и продолжат получать. Просто раньше была поселенческая библиотека, а теперь это будет филиал районной библиотеки. Мнение, что эти 8 % больше, чем расходы на библиотеки, тоже необоснованно», — пояснил он.

«Хочу особо подчеркнуть, что бюджеты поселений „застрахованы“ Бюджетным кодексом РФ (статьи 135 и 137), где прописан механизм перераспределения дотаций поселениям. Если у кого-то из них бюджет будет разбалансирован и не сможет покрывать расходы, то район автоматически направит деньги на решение этих задач. Кроме того, край тоже предоставляет средства на сбалансированность бюджетов, и в 2018 году расходы на эти цели будут увеличены. Мы абсолютно уверены в том, что все полномочия поселений будут реализовываться в полной мере. Рисков из-за принятия закона нет. Тем не менее в следующем году мы вернемся к этой теме и посмотрим, насколько эффективно новая схема заработала в тех немногочисленных районах, где ранее была другая модель», — добавил Егор Васильев.