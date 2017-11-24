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«Векторы определены»: краевые депутаты прокомментировали бюджет на трехлетний период
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«Векторы определены»: краевые депутаты прокомментировали бюджет на трехлетний период

1 декабря 12:27
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Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали принятие во втором чтении закона о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 —2020 годов. Напомним, финансовый документ парламентарии утвердили накануне, 30 ноября, на очередной сессии краевого парламента.

Председатель комитета по бюджету и экономической Егор Васильев рассказывая о принятии бюджета отметил, что процедура его утверждения была демократичной.

«Думаю, мы можем оценить процедуру принятия краевого бюджета как очень демократичную и всеобъемлющую с точки зрения представления мнений всех депутатов и фракций. 19 поправок — это очень большое число, рекордное за последнее время, они были внесены в проект бюджета между первым и вторым чтением. В подготовке поправок участвовали депутаты различных фракций, все комитеты представили свои решения. 19 поправок включали в себя разнообразные мероприятия — это и спорт, и жилищно-коммунальное хозяйство, и медицина, и устройство дорог, то есть здесь совершенно разные мероприятия и направления. А объединяет их только одно — всё это были предложения депутатов, которые совместно с врио губернатора Александром Викторовичем Уссом были обсуждены и совместно с исполнительной властью подготовлены ко второму чтению бюджета», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что финансовый документ сбалансированный и имеет четкую социальную направленность. «В ходе обсуждения документа высказаны разные мнения. Однако оценки, которые мы даем, иногда критические и резкие, — это направления для наших действий и совместной работы, что отражено в постановлении Законодательного Собрания, которое шло как приложение к закону о бюджете. Соответственно, мы себе уже определили те векторы, которые будут проведены в жизнь в 2018 году», — добавил он.

Мнение поддержал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко, отметив, что необходимые приоритеты в документе учтены. «Этот бюджет социально значимый. При „нулевом чтении“ у врио губернатора края мы определили свои позиции, на заседаниях комитета внесли предложения и поправки. Мы убедились, что третья очередь краевого онкологического центра будет построена, а это очень важный объект — для нашего комитета, для населения, для общественности. Мы договорились, что в течение двух лет (2018–2019 годы) он будет построен. Бюджет распределен на три года, в 2019-м должно заканчиваться строительство, а расчет может быть произведен частично в 2020 году», — пояснил депутат.

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Юрий Данильченко также напомнил, что с учетом поправок дополнительно 40 млн рублей направят в клиники, где применяется высокотехнологическая медпомощь. Средства пойдут на приобретение оборудования для оказания медицинской помощи при ишемическом инсульте — это около 100–150 спасенных жизней.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова комментируя краевой бюджет, подчеркнула, что в финансовом документе учтена активная поддержка самых разных направлений.

«Например, нами поддержаны предложения о создании агроклассов в сельской местности, о приобретении помещения для техникума в Богучанском районе, о строительстве бассейнов по всему краю. Правительством края одобрены и отражены в бюджете многие наши инициативы. Так, в сфере образования будет дополнительно профинансировано приобретение учебников, увеличены расходы на организацию питания обучающихся до миллиарда рублей в год. В области спорта мы усердно поработали над увеличением расходов по массовому спорту, особое внимание уделили строительству плоскостных сооружений и поддержке спортклубов. В два раза возросли объемы финансирования на эти цели на следующий год благодаря поправкам депутатов. С 900 тысяч до 6,5 млн рублей выросли расходы на развитие адаптивного спорта. Мы понимаем, что для этой категории людей спорт — это больше, чем жизнь. Активную поддержку получили спортивные ветеранские организации», — рассказала она.

В отрасле «культура» профинансированы такие проекты, как международный конкурс скрипачей, увеличены суммы на проведение гастролей театров, празднование юбилейных дат, реконструкцию Минусинского и Ачинского театров.

О том, какая поддержка для сферы АПК в Красноярском крае учтена в бюджете региона рассказал председатель профильного комитета Сергей Зяблов.

«Прибавка на агропромышленный комплекс есть, цифра зафиксирована. Это говорит о том, что мы не снижаем расходы, держимся на уровне по тем направлениям, которые считаем главными. Перед отраслью стоят серьезные задачи по техническому переоснащению, по модернизации всех производственных площадей. У нас есть вопросы по переработке продукции (хотим сделать в крае современное производство), по зерну хотим выйти на другие показатели. Поэтому ищем инвесторов и взаимопонимание с нашими крупными товаропроизводителями, будем двигать эту тему в 2018 году. На АПК в следующем году выделяется около 5,7 млрд рублей из краевого бюджета, но надо еще иметь в виду средства из федерального бюджета. Всегда по итогу выходило в общей сумме более семи миллиардов рублей. Но что сейчас даст нам столица — еще вопрос, федеральный бюджет в третьем чтении принят, ждем появления окончательных цифр. Надеемся, что сохраним тот же уровень, который был в прошлом году (1 млрд 450 млн рублей из федерального бюджета)», — отметил он.

Сергей Зяблов также добавил, что «нулевое чтение» бюджета дало возможность еще на 195 миллионов рублей увеличить затраты на АПК: деньги направятся на компенсацию приобретения новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов; поддержку на лизинг.

Васильев Егор Евгеньевич
Васильев Егор Евгеньевич
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
И.о. губернатора Красноярского края
Данильченко Юрий Михайлович
Данильченко Юрий Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Магомедова Людмила Васильевна
Магомедова Людмила Васильевна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Зяблов Сергей Филиппович
Зяблов Сергей Филиппович
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

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