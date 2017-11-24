«Векторы определены»: краевые депутаты прокомментировали бюджет на трехлетний период

Депутаты Законодательного Собрания прокомментировали принятие во втором чтении закона о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019 —2020 годов. Напомним, финансовый документ парламентарии утвердили накануне, 30 ноября, на очередной сессии краевого парламента.

Председатель комитета по бюджету и экономической Егор Васильев рассказывая о принятии бюджета отметил, что процедура его утверждения была демократичной.

«Думаю, мы можем оценить процедуру принятия краевого бюджета как очень демократичную и всеобъемлющую с точки зрения представления мнений всех депутатов и фракций. 19 поправок — это очень большое число, рекордное за последнее время, они были внесены в проект бюджета между первым и вторым чтением. В подготовке поправок участвовали депутаты различных фракций, все комитеты представили свои решения. 19 поправок включали в себя разнообразные мероприятия — это и спорт, и жилищно-коммунальное хозяйство, и медицина, и устройство дорог, то есть здесь совершенно разные мероприятия и направления. А объединяет их только одно — всё это были предложения депутатов, которые совместно с врио губернатора Александром Викторовичем Уссом были обсуждены и совместно с исполнительной властью подготовлены ко второму чтению бюджета», — отметил депутат.

Он также подчеркнул, что финансовый документ сбалансированный и имеет четкую социальную направленность. «В ходе обсуждения документа высказаны разные мнения. Однако оценки, которые мы даем, иногда критические и резкие, — это направления для наших действий и совместной работы, что отражено в постановлении Законодательного Собрания, которое шло как приложение к закону о бюджете. Соответственно, мы себе уже определили те векторы, которые будут проведены в жизнь в 2018 году», — добавил он.

Мнение поддержал председатель комитета по охране здоровья и социальной политике Юрий Данильченко, отметив, что необходимые приоритеты в документе учтены. «Этот бюджет социально значимый. При „нулевом чтении“ у врио губернатора края мы определили свои позиции, на заседаниях комитета внесли предложения и поправки. Мы убедились, что третья очередь краевого онкологического центра будет построена, а это очень важный объект — для нашего комитета, для населения, для общественности. Мы договорились, что в течение двух лет (2018–2019 годы) он будет построен. Бюджет распределен на три года, в 2019-м должно заканчиваться строительство, а расчет может быть произведен частично в 2020 году», — пояснил депутат.

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Юрий Данильченко также напомнил, что с учетом поправок дополнительно 40 млн рублей направят в клиники, где применяется высокотехнологическая медпомощь. Средства пойдут на приобретение оборудования для оказания медицинской помощи при ишемическом инсульте — это около 100–150 спасенных жизней.

Председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова комментируя краевой бюджет, подчеркнула, что в финансовом документе учтена активная поддержка самых разных направлений.

«Например, нами поддержаны предложения о создании агроклассов в сельской местности, о приобретении помещения для техникума в Богучанском районе, о строительстве бассейнов по всему краю. Правительством края одобрены и отражены в бюджете многие наши инициативы. Так, в сфере образования будет дополнительно профинансировано приобретение учебников, увеличены расходы на организацию питания обучающихся до миллиарда рублей в год. В области спорта мы усердно поработали над увеличением расходов по массовому спорту, особое внимание уделили строительству плоскостных сооружений и поддержке спортклубов. В два раза возросли объемы финансирования на эти цели на следующий год благодаря поправкам депутатов. С 900 тысяч до 6,5 млн рублей выросли расходы на развитие адаптивного спорта. Мы понимаем, что для этой категории людей спорт — это больше, чем жизнь. Активную поддержку получили спортивные ветеранские организации», — рассказала она.

В отрасле «культура» профинансированы такие проекты, как международный конкурс скрипачей, увеличены суммы на проведение гастролей театров, празднование юбилейных дат, реконструкцию Минусинского и Ачинского театров.

О том, какая поддержка для сферы АПК в Красноярском крае учтена в бюджете региона рассказал председатель профильного комитета Сергей Зяблов.

«Прибавка на агропромышленный комплекс есть, цифра зафиксирована. Это говорит о том, что мы не снижаем расходы, держимся на уровне по тем направлениям, которые считаем главными. Перед отраслью стоят серьезные задачи по техническому переоснащению, по модернизации всех производственных площадей. У нас есть вопросы по переработке продукции (хотим сделать в крае современное производство), по зерну хотим выйти на другие показатели. Поэтому ищем инвесторов и взаимопонимание с нашими крупными товаропроизводителями, будем двигать эту тему в 2018 году. На АПК в следующем году выделяется около 5,7 млрд рублей из краевого бюджета, но надо еще иметь в виду средства из федерального бюджета. Всегда по итогу выходило в общей сумме более семи миллиардов рублей. Но что сейчас даст нам столица — еще вопрос, федеральный бюджет в третьем чтении принят, ждем появления окончательных цифр. Надеемся, что сохраним тот же уровень, который был в прошлом году (1 млрд 450 млн рублей из федерального бюджета)», — отметил он.

Сергей Зяблов также добавил, что «нулевое чтение» бюджета дало возможность еще на 195 миллионов рублей увеличить затраты на АПК: деньги направятся на компенсацию приобретения новых зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов; поддержку на лизинг.

Васильев Егор Евгеньевич Депутат Законодательного Собрания Красноярского края третьего созыва