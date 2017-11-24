«Все будет хорошо»: депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края

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Депутаты Законодательного Собрания края на очередной сессии приняли законопроект о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором чтении.
Напомним, по итогам рассмотрения документа в первом чтении доходы краевой казны составляли 217,5 млрд рублей, расходы — 232,3 млрд рублей, дефицит был в размере 14,8 млрд рублей. Во время обсуждения финансового документа ко второму чтению в проект закона внесли 19 поправок депутатов, с учетом которых бюджет Красноярского края увеличился на 1,3 млрд рублей.
В ходе обсуждения регионального бюджета на сессии некоторые парламентарии высказали замечания о том, что краевое правительство не совсем учитывает мнения депутатов, и многое из того, что было предложено народными избранниками никак не отражено в документе. Вместе с тем, депутаты согласились, что бюджет на трехлетний период сбалансированный и имеет социальное направление.
«Конечно, критические замечания депутатов, экспертов правового управления и Счетной палаты — абсолютно нормальное явление, которое из года в год происходит. Безусловно, основная мысль этих заключений состоит в том, что бюджет, подготовленный к принятию, выверенный и подготовлен качественно. Конечно, критические замечания, которые прозвучали в ходе обсуждения, имеют место быть. Мы и не говорим о том, что сегодня у нас все гладко и пушисто. Но сегодня мы приняли основной финансовый документ, по которому мы с вами будем жить в 2018 году и планировать следующие годы. В нем учтены направления, которые гарантирует все социальные обязательства. С этим документом мы входим в 2018 год, но это не значит, что изменений не будет. Безусловно, документ будет корректироваться и замечания мы учтем в работе», — прокомментировал принятие финансового документа спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.
По словам и.о. министра финансов края Владимира Бахаря, в бюджете региона учтены все основные задачи, которые поставлены на следующий год. Кроме того, он напомнил, что финансовый документ Красноярского края является одним из лучших среди других регионов России.
«Бюджет, как мы и говорили, растущий. Он добавляет в расходах и доходах более 10 млрд рублей, поэтому он не может быть плохим. Ключевые задачи, которые решает бюджет, следующие: с 2018 года мы возвращаемся к системной индексации всех наших мер соцподдержки, зарплаты; полное исполнение Указов президента; вопросы, связанные с Универсиадой. В целом считаем, что бюджет Красноярского края неплохо выглядит на фоне других субъектов РФ. Наш бюджет входит в пятерку по стране по своим параметрам. Мне кажется, что нам нужно гордиться таким документом. Все будет хорошо в следующем году», — отметил и.о. министра финансов края Владимир Бахарь.
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