«Все будет хорошо»: депутаты краевого парламента приняли бюджет Красноярского края

14:34 На ЗС потребовали отставки правительства Красноярского края

Депутаты Законодательного Собрания края на очередной сессии приняли законопроект о краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов во втором чтении.

Напомним, по итогам рассмотрения документа в первом чтении доходы краевой казны составляли 217,5 млрд рублей, расходы — 232,3 млрд рублей, дефицит был в размере 14,8 млрд рублей. Во время обсуждения финансового документа ко второму чтению в проект закона внесли 19 поправок депутатов, с учетом которых бюджет Красноярского края увеличился на 1,3 млрд рублей.

В ходе обсуждения регионального бюджета на сессии некоторые парламентарии высказали замечания о том, что краевое правительство не совсем учитывает мнения депутатов, и многое из того, что было предложено народными избранниками никак не отражено в документе. Вместе с тем, депутаты согласились, что бюджет на трехлетний период сбалансированный и имеет социальное направление.

«Конечно, критические замечания депутатов, экспертов правового управления и Счетной палаты — абсолютно нормальное явление, которое из года в год происходит. Безусловно, основная мысль этих заключений состоит в том, что бюджет, подготовленный к принятию, выверенный и подготовлен качественно. Конечно, критические замечания, которые прозвучали в ходе обсуждения, имеют место быть. Мы и не говорим о том, что сегодня у нас все гладко и пушисто. Но сегодня мы приняли основной финансовый документ, по которому мы с вами будем жить в 2018 году и планировать следующие годы. В нем учтены направления, которые гарантирует все социальные обязательства. С этим документом мы входим в 2018 год, но это не значит, что изменений не будет. Безусловно, документ будет корректироваться и замечания мы учтем в работе», — прокомментировал принятие финансового документа спикер Законодательного Собрания Дмитрий Свиридов.

По словам и.о. министра финансов края Владимира Бахаря, в бюджете региона учтены все основные задачи, которые поставлены на следующий год. Кроме того, он напомнил, что финансовый документ Красноярского края является одним из лучших среди других регионов России.