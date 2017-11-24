На красноярской набережной заливают каток и устанавливают пандус

На левобережной набережной Енисея в Красноярске заливают каток и устанавливают пандус для маломобильных горожан, сообщили в пресс-службе главного управления по физической культуре, спорту и туризму городской администрации.

30 ноября прошёл очередной рабочий штаб общественного комитета по благоустройству набережной. Общественники регулярно контролируют ход выполнения работ по благоустройству набережной с августа 2017 года, высказывают свои замечания и предложения.

В этот раз участники рабочей группы осмотрели устройство уже второго спуска для маломобильных категорий граждан (в районе ул. Диктатуры Пролетариата). Конструкция установлена на винтовых сваях и оформляется в едином деревянном стиле, предусмотренном на набережной. Напомним, что первый пандус обустроен в районе ул. Декабристов, горожане уже могут им воспользоваться.

В этом году впервые на левобережной набережной появится новый ледовый каток площадью 2000 квадратных метров. Расположится он слева от спуска с Центрального парка до площадки «Арт-берег». Здесь же будет размещён тёплый павильон с прокатом и местом для переобувания коньков. Уже сейчас ведётся его заливка. Открытие планируется на 17 декабря.