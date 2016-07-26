Московский дизайнер создает на красноярской набережной ландшафтный парк

На левобережной набережной Красноярска продолжаются работы по благоустройству, сообщили в пресс-службе городской администрации. Рабочие укладывают трехцветную брусчатку, обустраивают площадки для отдыха, развлечений и спорта, а приглашенный из Москвы дизайнер приступил к созданию ландшафтного парка на месте парковки.

Сегодня на набережной побывал глава Красноярска Эдхам Акбулатов и проверил выполнение работ. По словам представителя подрядчика — директора ООО «НСК» Сергея Монастыршина, одним из самых трудозатратных видов работ стала модернизация системы освещения набережной.

«Выполнен большой объём по электроснабжению: на расстоянии 7,5 километров произведена замена более 200 опор освещения, воздушная линия спрятана под землю. На сегодня на верхнем ярусе набережной ведём работы по укладке необычной трёхцветной брусчатки, которая впервые применяется в нашем городе. Кроме того, производим внутреннюю и внешнюю отделку визит-центра, в ближайшее время ожидаем поставку лифта для маломобильных категорий», — рассказал он.

На месте автопарковки, которая ранее располагалась в районе улиц Вейнбаума и Сурикова, идёт формирование ландшафтного парка для горожан. Это будет тенистая аллея с амфитеатром и скамейками. Главной особенностью парка станет необычное озеленение. Для реализации этого проекта приглашён московский ландшафтный дизайнер Анна Андреева — автор идеи известной крымской набережной в Москве.

Кроме того, сейчас на набережной обустраивается визит-центр с комнатой матери и ребенка, оформлены спуски к воде — лестницы с деревянными настилами. Особое внимание при благоустройстве уделено созданию безбарьерной среды. В районе Коммунального моста для любителей творчества и выступлений, тематических вечеров появилась новая сцена. А в районе Регистрационной палаты впервые уложено спортивное покрытие для занятий бегом.

Контроль благоустройства левобережной набережной осуществляется с участием общественного комитета, созданного по инициативе мэра. В еженедельном режиме красноярцы инспектируют каждый этап работ. Один из активных участников общественного комитета Вадим Смирнов говорит, что замечания и предложения горожан в работе учитываются.

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«Мы вносили свои рекомендации по местам расположения игровых площадок, участвовали в выборе дизайна брусчатки. Работы проводились в зелёной зоне, и мы требовали от подрядчика, чтобы все насаждения были сохранены. Конечно, то, что было год назад и сейчас — это разные картинки. Набережная меняет свой облик, приобретает новые очертания», — рассказал он.

В ходе инспекции Эдхам Акбулатов отметил, что набережная станет эстетичным, доступным и функциональным общественным пространством.