В Красноярске погиб студент СФУ

Красноярские следователи начали проверку по факту гибели 21-летнего студента Сибирского федерального университета. Трагедия произошла вечером 2 декабря в одном из общежитий вуза на проспекте Свободный.

По предварительным данным, третьекурсник выпал из окна общежития — с 14 этажа.

Как рассказала Newslab.ru старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по краю Ольга Шаманская, в настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователям предстоит установить все обстоятельства случившегося, в том числе и то, был ли это несчастный случай или чьи-то намеренные действия. Эксперты определят, в каком состоянии перед трагедией находился студент.