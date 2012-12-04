В домах Исторического квартала Красноярска началась реконструкция (видео)

Исторический квартал Красноярска начали реконструировать.

Материалы по теме На пешеходной улице Горького появится железная дорога и сухие фонтаны (видео)

Осенью этого года генеральный директор АО «Исторический квартал» Кирилл Бучель показал предварительный проект пешеходной улицы, в которую должен превратиться участок ул. Горького. Работы обещали начать весной 2018 года, создав общественное пространство с зонами отдыха, освещением, архитектурной подсветкой зданий, велодорожками, сухими фонтанами и озеленением. В исторических зданиях, которым больше 100 лет, предложили разместить офисы и кафе.

Сейчас в домах Исторического квартала начался первый этап подготовки к реставрации. Их освобождают от старых обоев и штукатурки, обследуют перекрытия, дверные и оконные проемы, сносят современные межкомнатные перегородки, а затем очистят фасады от обшивки. Главный архитектор проекта Геннадий Андреев предположил, что рабочим предстоит вывезти из пяти домов — ул. Горького, 11, 11а, 13, 13а и 15 — около 1000 тонн строительного мусора.

«Проводя исследования, под слоем штукатурки мы находили ранее неизвестные нам дверные проемы, которые мы сразу же включали в план зданий. Также обнаружили половую доску, которая прекрасно перенесла век и после реставрации продолжит служить новым хозяевам», — разъяснил Геннадий Андреев.

По словам руководителя администрации Центрального района Дмитрия Дмитриева, до конца декабря проектировщики должны завершить разработку научно-проектной документации, а в следующем году здания пройдут историко-культурную и государственную экспертизы.