Убийцу красноярского футбольного болельщика нашли в Кировской области

Новосибирские полицейские задержали виновника гибели красноярского болельщика во время драки за футбольную атрибутику.

Информация о смерти 30-летнего Эдуарда Самышкина появилась в социальных сетях 22 ноября. В полиции подтвердили, что молодого мужчину нашли в Заельцовском районе Новосибирска. Товарищи Эдуарда Самышкина рассказали, что парня убили во время драки между болельщиками новосибирского и красноярского футбольных клубов. Конфликт произошел из-за командной атрибутики. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

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В пресс-службе новосибирской полиции рассказали, что в гибели красноярца заподозрили 24-летнего жителя Новосибирска. Парень сразу покинул родной город и уехал в Нижний Новгород. «Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска нижегородского полицейского ведомства новосибирские оперативники установили адрес, где скрывался молодой человек. Однако к приезду полицейских он уже покинул съемную квартиру. К розыску подключили сотрудников транспортной полиции и региональных управлений МВД России европейской части страны», — пояснили в пресс-службе.

Задержать злоумышленника удалось в Кировской области. Мужчину уже доставили в Новосибирск. Сейчас он, по решению суда, находится под стражей. Сотрудники полиции и следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия и собирают доказательства для предъявления ему обвинения.