Недобросовестный застройщик ответит за мошенничество с жильем на 26 миллионов

Житель Красноярска отправится под суд за незаконное строительство дома и обман 21 красноярца.

Как пояснили в краевой прокуратуре, в 2013 году красноярец решил построить многоквартирный дом на принадлежащем ему земельном участке на улице Памяти. Никакой проектной и разрешительной документации он не получал. В октябре 2013 года департамент градостроительства Красноярска здание потребовал снести, но еще год, до ноября 2014 года, владелец участка размещал в СМИ объявления о продаже квартир.

«Для придания видимости законности своим действиям он оформлял соглашения, в которых указывал недостоверную информацию о намерениях заключения в будущем сделки купли-продажи жилого помещения, не регистрируя право на недвижимое имущество», — пояснили в прокуратуре.

Таким образом он сумел продать 21 квартиру, стоимостью от 950 тыс. рублей, до 1,25 млн рублей. Всего злоумышленник получил больше 26 млн рублей.

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Центральный районный суд в ноябре 2015 года вынес решение о сносе дома. Ответчиками по иску выступали три жителя Красноярска, которым на праве долевой собственности принадлежит этот участок. В решении суда уточняется, что трехэтажная постройка с подземным гаражом стоит на участке площадью 772 кв.метра в жилом комплексе «Афганец» микрорайона «Покровский».

Накануне прокуратура передала уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества в особо крупном размере путём обмана) в Советский районный суд. «Для обеспечения возмещения ущерба наложен арест на земельные участки, принадлежащие обвиняемому. За совершение данного преступления подсудимому грозит лишение свободы сроком до 10 лет», — пояснили в прокуратуре.