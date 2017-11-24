Клиенты Сбербанка дважды заплатили за одну покупку

В платежной системе Сбербанка произошел сбой, из-за которого у клиентов несколько раз списали деньги за одну покупку. Эту информацию Newslab.ru подтвердили в красноярском отделении Сбербанка.

Как рассказали в банке, сбой произошел накануне ночью по всей стране: «Из-за этого у некоторых клиентов могли дважды списать деньги за одну и ту же покупку». В пресс-службе подчеркнули — это не означает, что деньги повторно списывались у всех клиентов, которые совершали покупки. Также нет информации о том, пострадали ли от этого красноярцы, поскольку статистика сбоев ведется по стране в целом.

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В Сбербанке успокоили горожан: ошибочно списанные деньги вернут в ближайшее время. Тем, кого сбой коснулся, не нужно предпринимать никаких действий, средства зачислят на счета автоматически: «Сбой устранили, сейчас все работает в штатном режиме. Деньги клиентам вернут предельно оперативно, максимум в течение пяти дней», — объяснила пресс-секретарь Красноярского отделения Сбербанка Евгения Леонтьева.

В Сбербанке приносят красноярцам извинения за доставленные неудобства.