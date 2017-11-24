Корыстный полицейский подкинул красноярцу наркотики и потребовал отдать ему иномарку

Старшего оперуполномоченного отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиции Красноярска заподозрили в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Ранее этого же стража порядка уличили в другом преступлении — хищении вещей у задержанного.

О новом преступлении теперь уже бывшего полицейского рассказали в ГСУ СК по краю. По данным следователей, в сентябре 2017 года он подкинул 26-летнему жителю Красноярска наркотическое средство, которое затем изъял в присутствии понятых. Позже он предложил задержанному отдать ему автомобиль Toyota Carina. Полицейский обещал, что за это не привлечет красноярца к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Молодой человек передал иномарку стражу порядка, а тот продал ее за 120 тысяч рублей.

Материалы по теме Красноярских полицейских снова уличили в избиении задержанного

«По результатам служебной проверки, полицейский уволен из органов внутренних дел за действия, порочащие честь и достоинство полицейского, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В настоящее время экс-полицейский находится под стражей за другое преступление — летом во время задержания подозреваемого в незаконном хранении наркотиков он украл у него телефон.