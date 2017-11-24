Полицейский требовал у бизнес-леди 100 тысяч за прекращение преследования

Старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярского края попал под следствие за мошенничество. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ. Стражу порядка грозит до 6 лет лишения свободы.

Преступление 32-летний полицейский совершил в ноябре этого года. К нему обратилась жительница Богучанского района, в отношении которой проводилась доследственная проверка. Бизнес-леди проверяли в связи с ее деятельностью — они владеет несколькими магазинами. Полицейский предложил женщине прекратить преследование за 100 тысяч рублей, но она отказалась, пояснив, что это для нее это слишком большая сумма.

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«В телефонном разговоре женщина договорилась передать полицейскому 70 тысяч рублей, для этого они встретились 30 ноября 2017 года в ее личном автомобиле. При передаче денег полицейский был задержан», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю. Там добавили, что по результатам проверки в отношении женщины не возбудили уголовное дело — не нашли оснований.

В настоящее время полицейский находится под подпиской о невыезде.

В краевой полиции уточнили, что преступление выявила служба собственной безопасности ведомства, сейчас решается вопрос об увольнении полицейского.