Полицейский требовал у бизнес-леди 100 тысяч за прекращение преследования

Старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Красноярского края попал под следствие за мошенничество. Уголовное дело возбудили по материалам УФСБ. Стражу порядка грозит до 6 лет лишения свободы.
Преступление 32-летний полицейский совершил в ноябре этого года. К нему обратилась жительница Богучанского района, в отношении которой проводилась доследственная проверка. Бизнес-леди проверяли в связи с ее деятельностью — они владеет несколькими магазинами. Полицейский предложил женщине прекратить преследование за 100 тысяч рублей, но она отказалась, пояснив, что это для нее это слишком большая сумма.
«В телефонном разговоре женщина договорилась передать полицейскому 70 тысяч рублей, для этого они встретились 30 ноября 2017 года в ее личном автомобиле. При передаче денег полицейский был задержан», — рассказали в ГСУ СК по Красноярскому краю. Там добавили, что по результатам проверки в отношении женщины не возбудили уголовное дело — не нашли оснований.
В настоящее время полицейский находится под подпиской о невыезде.
В краевой полиции уточнили, что преступление выявила служба собственной безопасности ведомства, сейчас решается вопрос об увольнении полицейского.