В Красноярском крае два человека попали в больницу после столкновения «Волги» с фурой

В Емельяновском районе Красноярского края «Волга» выехала под фуру, два человека попали в больницу.

Как пояснили в пресс-службе дорожной полиции, около 10 часов утра на 773 км автодороги Р-255 «Сибирь» столкнулись ГАЗ-3110 и грузовик Volvo. По предварительным данным, фура двигалась из Красноярска в сторону Ачинска. Отечественный легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения для обгона.

После столкновения «Волга» улетела в кювет. Два человека попали в больницу в тяжелом состоянии. По данным дорожной полиции, пассажиры не пользовались ремнями безопасности.

Материалы по теме В Уярском районе водитель легкового автомобиля погиб при столкновении с двумя грузовиками

Это уже второе ДТП с грузовыми автомобилями за сегодняшний день — в Уярском районе около пос. Балай автомобиль Toyota во время обгона столкнулся с двумя грузовиками. В пресс-службе дорожной полиции рассказали, что иномаркой управляла 30-летняя женщина, которая погибла на месте происшествия.

Полицейские просят водителей быть внимательнее при движении на трассах и не совершать резких маневров.