Пешеход умудрился в пробке попасть под машину (видео)

На улице Вавилова в Красноярске автомобиль сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. ДТП произошло в шестом часу вечера 5 декабря и попало на уличную камеру наблюдения.

На кадрах видно, что мужчина перешел половину дороги и остановился. В это время машины ехали плотным потоком перед светофором. Пешеход долго готовился перейти оставшуюся часть дороги и попытался проскочить, когда два ряда машин остановились. Но его сбил автомобиль, который ехал в крайнем правом ряду. Пешеход оказался на капоте машины, затем его отбросило на проезжую часть — он отлетел на несколько метров и упал на землю. Мужчина самостоятельно поднялся и несколько минут разговаривал с водителем-мужчиной.

Очевидцы сообщили, что на место ДТП вызывали полицейских. Однако в пресс-службе ГИБДД Newslab.ru пояснили, что к ним не поступала информация о травмировании пешехода на улице Вавилова.

Обсуждая случившееся, интернет-пользователи раскритиковали поведение пешехода и посочувствовали водителю, которого теперь ждут судебные разбирательства и восстановление автомобиля. Некоторые участники дискуссии уверены, что для предотвращения таких ДТП необходимо ввести материальную ответственность для пешеходов-нарушителей.