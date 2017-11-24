Семейный хэтчбек с младенцем выехал на встречку и врезался в ГАЗ

В Уярском районе Красноярского края в результате столкновения Renault Sandero и «Соболя» пострадали 5 человек. Как рассказали в ГИБДД региона, ДТП произошло 5 декабря на 903 км автодороги Р-255.

Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузопассажирским автомобилем. В хэтчбеке пострадала 33-летняя женщина, ее 10-месячный ребенок, который находился в автокресле, и мужчина-пассажир. Также травмы получили водитель и пассажир второго авто.

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Напомним, 5 декабря в Уярском районе произошла еще одна авария. На 911 км автодороги Р-255 легковой автомобиль расплющило после столкновения с двумя грузовиками. Водитель легковой машины погиб на месте.

После этих ДТП на сложный участок трассы выставили дополнительный наряд ДПС — дорожные полицейские патрулируют трассу с включенными спецсигналами.

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