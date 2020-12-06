Полицейские выбили все стекла во время штурма коттеджа наркодельцов (видео)

Полицейские перекрыли крупный межрегиональный канал поставки синтетических наркотиков. Шесть человек делали тайники с запрещенными веществами в Красноярском крае и Иркутской области.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полиции, злоумышленников задержали в конце ноября 2017 года одновременно в обоих регионах страны. К распространению наркотиков оказался 25-летний красноярец. Молодой человек ранее был судим за имущественные преступления, в полиции не уточнили, за какие именно. Его поймали в Красноярске, полицейские предполагают, что именно он был организатором группы.

Одновременно с красноярцем иркутские сыщики взяли его сообщников. Пять человек орудовали в городе Тайшете и Нижнеудинском районе Иркутской области. В течение нескольких месяцев они распространяли наркотики путем так называемых «закладок».

Полицейские предоставили фрагмент оперативного видео, на которое попал штурм домов злоумышленников. На кадрах видно, что оперативники выбивали стекла в домах, чтобы попасть внутрь. В полиции не уточнили, штурм какого именно дома запечатлен на кадрах — в Иркутской области или в Красноярском крае, сославшись на тайну следствия.

Во время обысков стражи порядка изъяли 3,5 кг запрещенного вещества, а также весы, упаковочный материал, SIM-карты, банковские карты и деньги.

Стражи порядка предполагают, что аналогичным образом могли распространять наркотики и на территории районов Приангарья Красноярского края. В него входят пять районов края: Енисейский, Богучанский, Кежемский, Мотыгинский и Северо-Енисейский.

Следственные органы возбудили несколько уголовных дел. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 15 лет.